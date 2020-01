AAPL's Market Cap Increase Today Was Bigger Than The Entire Market Cap Of 300 S&P500 Companies

AAPL stock roared 2.4% higher today - exactly a year after the company pre-announced earnings downgrades...

Source: Bloomberg

Today was AAPL's best day since Nov 1st...

...and the stock is now its most overbought since Sept 2018...

Source: Bloomberg

Since pre-announcing the lowered earnings expectations AAPL has added an incomprehensible $660 billion in market cap (adding over a stunning $31 billion in market capitalization today alone)...

Source: Bloomberg

That is more market cap added today than the total market cap of 300 S&P 500 companies...

Zimmer Biomet Holdings, Inc. 30,787 The Hershey Company 30,707 Paychex, Inc. 30,484 YUM! Brands, Inc. 30,467 IHS Markit Ltd. 30,214 Consolidated Edison, Inc. 30,075 Equity Residential 30,050 TransDigm Group Incorporated 29,987 IQVIA Holdings Inc. 29,981 Public Service Enterprise Group Incorporated 29,863 HP Inc. 29,863 eBay Inc. 29,376 AvalonBay Communities, Inc. 29,222 WEC Energy Group, Inc. 29,093 State Street Corporation 28,763 The Williams Companies, Inc. 28,750 Republic Services, Inc. 28,605 T. Rowe Price Group, Inc. 28,471 Southwest Airlines Co. 28,408 KLA Corporation 28,114 AutoZone, Inc. 28,106 Royal Caribbean Cruises Ltd. 27,988 Cintas Corporation 27,904 Motorola Solutions, Inc. 27,609 Eversource Energy 27,542 PACCAR Inc 27,359 SBA Communications Corporation 27,136 Cummins Inc. 27,077 Edison International 27,042 Discover Financial Services 26,588 Agilent Technologies, Inc. 26,462 Parker-Hannifin Corporation 26,441 FirstEnergy Corp. 26,259 Centene Corporation 26,015 Willis Towers Watson Public Limited Company 25,964 ViacomCBS Inc. 25,962 PPL Corporation 25,942 Archer-Daniels-Midland Company 25,802 Fortive Corporation 25,652 Stanley Black & Decker, Inc. 25,194 Pioneer Natural Resources Company 25,074 Microchip Technology Incorporated 25,026 Digital Realty Trust, Inc. 24,992 FleetCor Technologies, Inc. 24,969 DTE Energy Company 24,949 McKesson Corporation 24,924 Twitter, Inc. 24,834 Xilinx, Inc. 24,586 Verisk Analytics, Inc. 24,472 Aptiv PLC 24,245 Hormel Foods Corporation 24,122 Realty Income Corporation 23,997 Alexion Pharmaceuticals, Inc. 23,933 Entergy Corporation 23,852 Kellogg Company 23,590 Rockwell Automation, Inc. 23,479 Synchrony Financial 23,269 Chipotle Mexican Grill, Inc. 23,268 The Kroger Co. 23,209 Cerner Corporation 23,052 Fox Corporation 22,830 AMETEK, Inc. 22,800 Best Buy Co., Inc. 22,721 VeriSign, Inc. 22,622 McCormick & Company, Incorporated 22,572 Northern Trust Corporation 22,510 Weyerhaeuser Company 22,503 M&T Bank Corporation 22,403 IDEXX Laboratories, Inc. 22,400 Corning Incorporated 22,389 United Airlines Holdings, Inc. 22,291 ResMed Inc. 22,283 Dollar Tree, Inc. 22,258 American Water Works Company, Inc. 22,208 Corteva, Inc. 22,123 ANSYS, Inc. 22,030 Align Technology, Inc. 21,992 The Hartford Financial Services Group, Inc. 21,903 Discovery, Inc. 21,894 MSCI Inc. 21,870 Fifth Third Bancorp 21,815 Ventas, Inc. 21,522 Halliburton Company 21,480 Boston Properties, Inc. 21,316 Fastenal Company 21,192 Ball Corporation 21,156 Copart, Inc. 21,139 Ameriprise Financial, Inc. 21,105 Synopsys, Inc. 20,955 Skyworks Solutions, Inc. 20,595 CDW Corporation 20,523 Hewlett Packard Enterprise Company 20,506 Hess Corporation 20,357 CBRE Group, Inc. 20,077 KeyCorp 19,936 Essex Property Trust, Inc. 19,881 First Republic Bank 19,793 Cadence Design Systems, Inc. 19,462 D.R. Horton, Inc. 19,456 Keysight Technologies, Inc. 19,340 Mettler-Toledo International Inc. 19,320 The Clorox Company 19,270 Vulcan Materials Company 19,058 Freeport-McMoRan Inc. 19,036 Ameren Corporation 18,895 Western Digital Corporation 18,876 Incyte Corporation 18,809 Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18,606 DISH Network Corporation 18,547 Garmin Ltd. 18,546 Fortinet, Inc. 18,260 W.W. Grainger, Inc. 18,235 International Paper Company 18,057 CMS Energy Corporation 17,835 Arthur J. Gallagher & Co. 17,763 Citizens Financial Group, Inc. 17,654 Omnicom Group Inc. 17,641 Nasdaq, Inc. 17,555 AmerisourceBergen Corporation 17,508 Martin Marietta Materials, Inc. 17,478 Concho Resources Inc. 17,467 Teleflex Incorporated 17,428 Amcor plc 17,375 Lennar Corporation 17,302 Church & Dwight Co., Inc. 17,262 Cincinnati Financial Corporation 17,179 MGM Resorts International 17,134 Nucor Corporation 17,065 Healthpeak Properties, Inc. 17,061 Equifax Inc. 16,966 Dover Corporation 16,743 Conagra Brands, Inc. 16,663 Baker Hughes Company 16,656 Maxim Integrated Products, Inc. 16,645 WellCare Health Plans, Inc. 16,619 Regions Financial Corporation 16,553 Laboratory Corporation of America Holdings 16,426 Tiffany & Co. 16,036 NortonLifeLock Inc. 15,905 The Cooper Companies, Inc. 15,763 Expedia Group, Inc. 15,668 Seagate Technology plc 15,631 Loews Corporation 15,613 Huntington Bancshares Incorporated 15,574 Arista Networks, Inc. 15,540 Genuine Parts Company 15,435 Principal Financial Group, Inc. 15,272 Kansas City Southern 15,181 Old Dominion Freight Line, Inc. 15,149 Live Nation Entertainment, Inc. 15,061 Waters Corporation 15,055 Mid-America Apartment Communities, Inc. 15,041 Wabtec Corporation 14,913 Campbell Soup Company 14,908 Diamondback Energy, Inc. 14,899 Celanese Corporation 14,882 Wynn Resorts, Limited 14,835 Evergy, Inc. 14,834 Cardinal Health, Inc. 14,794 Ulta Beauty, Inc. 14,470 Hasbro, Inc. 14,452 Citrix Systems, Inc. 14,441 CenturyLink, Inc. 14,402 Quest Diagnostics Incorporated 14,384 MarketAxess Holdings Inc. 14,377 CarMax, Inc. 14,360 NetApp, Inc. 14,207 Xylem Inc. 14,188 Broadridge Financial Solutions, Inc. 14,163 NVR, Inc. 14,072 Akamai Technologies, Inc. 13,959 Leidos Holdings, Inc. 13,858 Hologic, Inc. 13,828 Gartner, Inc. 13,785 International Flavors & Fragrances Inc. 13,776 Zebra Technologies Corporation 13,774 CenterPoint Energy, Inc. 13,696 UDR, Inc. 13,686 Extra Space Storage Inc. 13,679 Atmos Energy Corporation 13,676 Qorvo, Inc. 13,503 Darden Restaurants, Inc. 13,365 Arconic Inc. 13,322 Host Hotels & Resorts, Inc. 13,304 Cboe Global Markets, Inc. 13,293 Expeditors International of Washington, Inc. 13,287 Masco Corporation 13,284 The AES Corporation 13,212 Alliant Energy Corporation 13,152 Take-Two Interactive Software, Inc. 13,134 IDEX Corporation 13,082 Franklin Resources, Inc. 12,968 SVB Financial Group 12,946 FMC Corporation 12,938 STERIS plc 12,923 Varian Medical Systems, Inc. 12,910 Duke Realty Corporation 12,744 W. R. Berkley Corporation 12,692 Vornado Realty Trust 12,692 DENTSPLY SIRONA Inc. 12,586 Lamb Weston Holdings, Inc. 12,566 Universal Health Services, Inc. 12,564 American Airlines Group Inc. 12,564 United Rentals, Inc. 12,534 J.B. Hunt Transport Services, Inc. 12,446 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 12,427 Raymond James Financial, Inc. 12,410 Jacobs Engineering Group Inc. 11,970 Noble Energy, Inc. 11,881 The J. M. Smucker Company 11,877 Lincoln National Corporation 11,704 Molson Coors Beverage Company 11,691 Allegion plc 11,572 Globe Life Inc. 11,397 Everest Re Group, Ltd. 11,290 The Western Union Company 11,228 Jack Henry & Associates, Inc. 11,207 WestRock Company 11,081 Tractor Supply Company 11,062 Advance Auto Parts, Inc. 11,027 LKQ Corporation 10,941 Avery Dennison Corporation 10,924 Marathon Oil Corporation 10,863 Rollins, Inc. 10,858 PerkinElmer, Inc. 10,788 Eastman Chemical Company 10,778 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 10,577 Regency Centers Corporation 10,572 Packaging Corporation of America 10,520 PulteGroup, Inc. 10,515 NiSource Inc. 10,400 CF Industries Holdings, Inc. 10,380 Mylan N.V. 10,374 Comerica Incorporated 10,343 Huntington Ingalls Industries, Inc. 10,261 Textron Inc. 10,181 E*TRADE Financial Corporation 10,160 Pinnacle West Capital Corporation 10,109 NRG Energy, Inc. 10,001 Devon Energy Corporation 9,975 Henry Schein, Inc. 9,791 Mohawk Industries, Inc. 9,768 Federal Realty Investment Trust 9,722 National Oilwell Varco, Inc. 9,665 DXC Technology Company 9,623 Apache Corporation 9,623 DaVita Inc. 9,612 TechnipFMC plc 9,585 Whirlpool Corporation 9,324 Snap-on Incorporated 9,291 Under Armour, Inc. 9,200 Iron Mountain Incorporated 9,151 Fortune Brands Home & Security, Inc. 9,092 BorgWarner Inc. 8,958 The Interpublic Group of Companies, Inc. 8,957 Zions Bancorporation, National Association 8,851 Ralph Lauren Corporation 8,747 Kimco Realty Corporation 8,744 Coty Inc. 8,526 F5 Networks, Inc. 8,490 News Corporation 8,394 Alaska Air Group, Inc. 8,345 Juniper Networks, Inc. 8,244 The Mosaic Company 8,196 Invesco Ltd. 8,161 Newell Brands Inc. 8,138 HollyFrontier Corporation 8,124 Kohl's Corporation 7,977 Xerox Holdings Corporation 7,971 Assurant, Inc. 7,948 A. O. Smith Corporation 7,771 Albemarle Corporation 7,745 Pentair plc 7,710 Abiomed, Inc. 7,703 IPG Photonics Corporation 7,691 Apartment Investment and Management Company 7,690 PVH Corp. 7,672 People's United Financial, Inc. 7,498 Tapestry, Inc. 7,442 SL Green Realty Corp. 7,361 Nielsen Holdings plc 7,223 Robert Half International Inc. 7,202 Cabot Oil & Gas Corporation 7,102 Perrigo Company plc 7,031 FLIR Systems, Inc. 6,985 Leggett & Platt, Incorporated 6,689 The Gap, Inc. 6,600 Flowserve Corporation 6,513 Nordstrom, Inc. 6,355 Sealed Air Corporation 6,154 Unum Group 6,015 Quanta Services, Inc. 5,794 Capri Holdings Limited 5,785 Harley-Davidson, Inc. 5,668 Hanesbrands Inc. 5,371 Macy's, Inc. 5,252 Cimarex Energy Co. 5,250 Alliance Data Systems Corporation 5,168 L Brands, Inc. 5,010 Helmerich & Payne, Inc. 4,927 H&R Block, Inc. 4,584

So bulls must be hoping that Tim Cook downgrades earnings expectations again this quarter!!

And while it's all shits and giggles for the bulls, we do note that AAPL's volatility is rising...

Source: Bloomberg

Hedgers? Or leveraged longs panicking into the "can't lose, won't lose" stock?