Who's Receiving The Most Green Cards (By Country Of Origin)

Many people around the world dream of living in the United States, seeking better opportunities or fleeing conflict and poverty. The U.S. is home toย more immigrantsย than any other nation, surpassing the combined totals of Germany, Saudi Arabia, Russia, and the United Kingdom.

This graphic, via Visual Capitalist's Marcus Lu, ranks the top 15 countries of origin for people who gained permanent residency in the U.S. in 2022.

The data was sourced from theย Office of Homeland Security Statistics. In total, 1,018,340 people received green cards in 2022.

Mexico and India Top the List

Mexico remains the most significant contributor to U.S. immigration, with 10.7 million immigrants. Consequently, it leads in the number of green cards, with 139,000 issued in 2022. Many Mexicans come to the U.S. seeking economic opportunities, better living standards, and family reunification.

Rank Country Green Cards (2022) 1 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 138,772 2 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 127,012 3 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 67,950 4 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 40,152 5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 36,642 6 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 35,998 7 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 30,876 8 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 24,425 9 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 24,169 10 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 21,723 11 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 21,025 12 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 17,099 13 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 16,990 14 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica 16,482 15 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 16,172 16 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 14,193 17 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 12,385 18 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 12,010 19 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 11,910 20 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 11,777 21 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 11,621 22 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 11,317 23 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 10,858 24 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 10,432 25 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 9,407 26 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 9,143 27 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 8,906 28 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 8,348 29 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 8,035 30 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey 7,001 31 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania 5,945 32 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 5,879 33 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 5,720 34 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 5,648 35 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 5,451 36 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 5,091 37 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 5,014 38 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 4,979 39 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 4,779 40 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 4,756 41 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ Congo, Democratic Republic 4,688 42 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 4,632 43 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 4,351 44 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 4,184 45 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 4,128 46 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 4,088 47 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua 3,754 48 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 3,535 49 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 3,477 50 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana 3,455 51 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 3,439 52 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 3,434 53 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 3,400 54 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 3,248 55 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 3,192 56 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 3,125 57 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia 3,037 58 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Burma 2,879 59 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 2,865 60 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 2,859 61 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 2,797 62 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 2,764 63 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 2,572 64 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago 2,435 65 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia 2,412 66 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 2,323 67 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia 2,303 68 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 2,301 69 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 2,172 70 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 2,167 71 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 1,960 72 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo 1,887 73 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 1,827 74 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 1,787 75 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 1,760 76 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 1,752 77 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 1,747 78 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 1,643 79 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan 1,637 80 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 1,621 81 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda 1,620 82 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 1,573 83 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cote d'Ivoire 1,559 84 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda 1,540 85 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova 1,499 86 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 1,433 87 Unknown 1,392 88 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 1,371 89 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 1,366 90 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 1,365 91 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 1,253 92 Soviet Union (former) 1,236 93 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria 1,151 94 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 1,129 95 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji 1,124 96 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cabo Verde 1,119 97 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait 1,116 98 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia 1,042 99 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia 1,010 100 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 1,005 101 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia 979 102 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 972 103 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore 971 104 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 952 105 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 951 106 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 942 107 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 918 108 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Kosovo 853 109 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 840 110 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 814 111 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 788 112 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas 767 113 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden 751 114 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 746 115 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 731 116 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin 721 117 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 709 118 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 650 119 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 636 120 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia 628 121 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos 621 122 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 614 123 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize 591 124 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia 569 125 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 552 126 Serbia and Montenegro (former) 544

India ranks second, with 127,000 immigrants receiving green cards. Indian immigration has surged due to the countryโ€™s large pool of skilled professionals, particularly in the tech and healthcare sectors, seeking better job prospects and higher education opportunities in the U.S.

Indian Immigration Rises

In 2020, the number of new permanent residents from India fell to a 10-year low of 46,363, possibly due to stricter COVID-19 travel restrictions. However, immigration has increased since then, climbing to 93,450 in 2021 and 127,012 in 2022.

Together, immigrants from Mexico and India accounted for 265,784 green cards, making up 26% of the total issued in 2022.