23 US States Are At High Risk Of (Or In) Recession Currently

by Tyler Durden
U.S. GDP is made up of many smaller, distinct state economies fueling national growth.

In 2025, states responsible for about a third of U.S. GDP are in recession, or face high recession risk.

Another third are expanding, including Florida and Utah, based on payrolls, employment, and other key economic data.

This graphic, via Visual Capitalist's Dorothy Neufeld, shows recession risk by state in 2025, based on analysis from Mark Zandi, chief economist at Moody’s Analytics.

Where Recession Risk is Highest in America

To analyze recession risk, Zandi looks at state-level economic activity. This included a range of data such as unemployment, building permits, retail sales, industrial activity, delinquency rates, and tax revenues.

States were then categorized into three buckets based on these factors as of October 2025:

  • In Recession/High Risk

  • Treading Water

  • Expanding

State/DistrictBusiness Cycle StatusShare of U.S. GDP (%)
GeorgiaIn Recession/High Risk3.03
MontanaIn Recession/High Risk0.25
WyomingIn Recession/High Risk0.18
MichiganIn Recession/High Risk2.44
MassachusettsIn Recession/High Risk2.73
MississippiIn Recession/High Risk0.53
MinnesotaIn Recession/High Risk1.70
KansasIn Recession/High Risk0.80
Rhode IslandIn Recession/High Risk0.28
DelawareIn Recession/High Risk0.34
WashingtonIn Recession/High Risk3.02
IllinoisIn Recession/High Risk3.85
West VirginiaIn Recession/High Risk0.36
New HampshireIn Recession/High Risk0.42
MarylandIn Recession/High Risk1.86
VirginiaIn Recession/High Risk2.66
South DakotaIn Recession/High Risk0.25
ConnecticutIn Recession/High Risk1.27
OregonIn Recession/High Risk1.14
IowaIn Recession/High Risk0.86
New JerseyIn Recession/High Risk2.93
MaineIn Recession/High Risk0.33
District of ColumbiaIn Recession/High Risk0.64
MissouriTreading Water1.54
OhioTreading Water3.14
HawaiiTreading Water0.39
ArkansasTreading Water0.65
New MexicoTreading Water0.49
TennesseeTreading Water1.87
New YorkTreading Water7.92
VermontTreading Water0.16
AlaskaTreading Water0.24
ColoradoTreading Water1.92
CaliforniaTreading Water14.50
NevadaTreading Water0.86
South CarolinaExpanding1.18
TexasExpanding9.41
OklahomaExpanding0.92
IdahoExpanding0.43
KentuckyExpanding0.99
AlabamaExpanding1.10
IndianaExpanding1.81
NebraskaExpanding0.63
North CarolinaExpanding2.86
LouisianaExpanding1.11
FloridaExpanding5.78
North DakotaExpanding0.26
PennsylvaniaExpanding3.54
ArizonaExpanding1.88
WisconsinExpanding1.53
UtahExpanding1.02

Currently, many coastal, Northeastern states are facing some of the worst economic conditions.

In Maine, for instance, year-over-year GDP growth is just 0.8% as of Q2 2025, compared to the U.S. average of 2.1%. Meanwhile, Washington, D.C.’s unemployment rate was 6.4% in July, significantly higher than the 4.6% U.S. average given sweeping federal cuts.

According to Zandi’s analysis, New York and California are “Treading Water”, together responsible for driving over 22% of U.S. GDP.

In comparison, Texas, which fuels 9.4% of U.S. economic growth is expanding. Unemployment rates of 4.0% in July remain below the U.S. average. Additionally, the Texas economy is growing faster than the nation, while income growth rose 6.3% annually as of Q2 2025, outpacing the national average.

