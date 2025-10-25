print-icon
Africa Is The World's 'Youngest' Region, Asia The 'Oldest'

The world’s population is aging, but not evenly. While some regions are growing older at an alarming pace, others remain remarkably young.

In this graphic, Visual Capitalist's Marcus Lu maps the median age in every country, showing where populations are oldest and youngest around the globe.

Median age measures the midpoint of a population’s age distribution. In other words, it’s where half the people are younger and half are older. This is different from a mean average, which sums all ages and divides by the total number of people, making it more affected by very young or old individuals.

Data & Discussion

The data for this visualization comes from the World Factbook. Note that the median age of the world is around 30.9 years.

CountryRegionMedian Age
🇸🇭 Saint HelenaAfrica45
🇲🇺 MauritiusAfrica40
🇸🇨 SeychellesAfrica39
🇹🇳 TunisiaAfrica34
🇲🇦 MoroccoAfrica31
🇿🇦 South AfricaAfrica30
🇩🇿 AlgeriaAfrica29
🇨🇻 Cabo VerdeAfrica29
🇧🇼 BotswanaAfrica27
🇩🇯 DjiboutiAfrica26
🇱🇾 LibyaAfrica26
🇸🇿 EswatiniAfrica25
🇪🇬 EgyptAfrica24
🇱🇸 LesothoAfrica24
🇳🇦 NamibiaAfrica23
🇰🇲 ComorosAfrica23
🇲🇷 MauritaniaAfrica22
🇬🇶 Equatorial GuineaAfrica22
🇬🇦 GabonAfrica22
🇬🇭 GhanaAfrica21
🇪🇷 EritreaAfrica21
🇲🇬 MadagascarAfrica21
🇿🇼 ZimbabweAfrica21
🇨🇮 Cote d'IvoireAfrica21
🇰🇪 KenyaAfrica21
🇸🇹 Sao Tome & PrincipeAfrica21
🇷🇼 RwandaAfrica21
🇹🇬 TogoAfrica21
🇨🇬 Republic of the CongoAfrica21
🇨🇫 Central African RepublicAfrica20
🇪🇹 EthiopiaAfrica20
🇲🇼 MalawiAfrica20
🇬🇲 GambiaAfrica20
🇱🇷 LiberiaAfrica20
🇬🇳 GuineaAfrica19
🇸🇱 Sierra LeoneAfrica19
🇳🇬 NigeriaAfrica19
🇸🇩 SudanAfrica19
🇸🇳 SenegalAfrica19
🇹🇿 TanzaniaAfrica19
🇸🇴 SomaliaAfrica19
🇨🇲 CameroonAfrica19
🇸🇸 South SudanAfrica19
🇧🇫 Burkina FasoAfrica19
🇿🇲 ZambiaAfrica18
🇧🇮 BurundiAfrica18
🇬🇼 Guinea-BissauAfrica18
🇲🇿 MozambiqueAfrica17
🇧🇯 BeninAfrica17
🇨🇩 DRCAfrica17
🇹🇩 ChadAfrica17
🇲🇱 MaliAfrica16
🇦🇴 AngolaAfrica16
🇺🇬 UgandaAfrica16
🇳🇪 NigerAfrica15
🇯🇵 JapanAsia50
🇭🇰 Hong KongAsia47
🇰🇷 South KoreaAsia46
🇹🇼 TaiwanAsia45
🇲🇴 MacauAsia43
🇷🇺 RussiaAsia42
🇹🇭 ThailandAsia42
🇨🇳 ChinaAsia40
🇸🇬 SingaporeAsia39
🇦🇲 ArmeniaAsia39
🇬🇪 GeorgiaAsia38
🇰🇵 North KoreaAsia36
🇦🇿 AzerbaijanAsia34
🇱🇰 Sri LankaAsia34
🇻🇳 VietnamAsia33
🇧🇳 BruneiAsia32
🇰🇿 KazakhstanAsia32
🇲🇻 MaldivesAsia32
🇲🇾 MalaysiaAsia32
🇮🇩 IndonesiaAsia32
🇲🇳 MongoliaAsia32
🇹🇲 TurkmenistanAsia31
🇲🇲 BurmaAsia31
🇧🇹 BhutanAsia31
🇮🇳 IndiaAsia30
🇧🇩 BangladeshAsia30
🇺🇿 UzbekistanAsia29
🇰🇬 KyrgyzstanAsia28
🇰🇭 CambodiaAsia28
🇳🇵 NepalAsia28
🇵🇭 PhilippinesAsia26
🇱🇦 LaosAsia25
🇵🇰 PakistanAsia23
🇹🇯 TajikistanAsia23
🇵🇬 Papua New GuineaAsia22
🇹🇱 Timor-LesteAsia21
🇦🇫 AfghanistanAsia20
🇧🇱 Saint BarthelemyCentral America & the Caribbean47
🇵🇷 Puerto RicoCentral America & the Caribbean46
🇻🇮 Virgin IslandsCentral America & the Caribbean43
🇨🇺 CubaCentral America & the Caribbean43
🇧🇧 BarbadosCentral America & the Caribbean41
🇰🇾 Cayman IslandsCentral America & the Caribbean41
🇸🇽 Sint MaartenCentral America & the Caribbean41
🇦🇼 ArubaCentral America & the Caribbean41
🇱🇨 Saint LuciaCentral America & the Caribbean40
🇰🇳 Saint Kitts & NevisCentral America & the Caribbean39
🇹🇹 Trinidad & TobagoCentral America & the Caribbean39
🇻🇬 British Virgin IslandsCentral America & the Caribbean39
🇨🇼 CuracaoCentral America & the Caribbean38
🇻🇨 Saint Vincent & the GrenadinesCentral America & the Caribbean38
🇦🇮 AnguillaCentral America & the Caribbean37
🇩🇲 DominicaCentral America & the Caribbean37
🇲🇸 MontserratCentral America & the Caribbean37
🇹🇨 Turks & Caicos IslandsCentral America & the Caribbean36
🇨🇷 Costa RicaCentral America & the Caribbean36
🇬🇩 GrenadaCentral America & the Caribbean35
🇸🇲 Saint MartinCentral America & the Caribbean34
🇦🇬 Antigua & BarbudaCentral America & the Caribbean34
🇵🇦 PanamaCentral America & the Caribbean32
🇯🇲 JamaicaCentral America & the Caribbean31
🇧🇸 The BahamasCentral America & the Caribbean31
🇸🇻 El SalvadorCentral America & the Caribbean30
🇩🇴 Dominican RepublicCentral America & the Caribbean29
🇳🇮 NicaraguaCentral America & the Caribbean29
🇧🇿 BelizeCentral America & the Caribbean27
🇭🇳 HondurasCentral America & the Caribbean26
🇭🇹 HaitiCentral America & the Caribbean25
🇬🇹 GuatemalaCentral America & the Caribbean25
🇲🇨 MonacoEurope57
🇦🇩 AndorraEurope49
🇮🇹 ItalyEurope48
🇪🇸 SpainEurope47
🇩🇪 GermanyEurope47
🇬🇷 GreeceEurope47
🇵🇹 PortugalEurope46
🇸🇮 SloveniaEurope46
🇸🇲 San MarinoEurope46
🇷🇴 RomaniaEurope46
🇱🇻 LatviaEurope46
🇱🇹 LithuaniaEurope45
🇧🇬 BulgariaEurope45
🇭🇷 CroatiaEurope45
🇪🇪 EstoniaEurope45
🇬🇬 GuernseyEurope45
🇦🇹 AustriaEurope45
🇺🇦 UkraineEurope45
🇮🇲 Isle of ManEurope45
🇭🇺 HungaryEurope45
🇧🇦 Bosnia & HerzegovinaEurope45
🇱🇮 LiechtensteinEurope44
🇨🇿 CzechiaEurope44
🇨🇭 SwitzerlandEurope44
🇷🇸 SerbiaEurope44
🇲🇹 MaltaEurope44
🇫🇮 FinlandEurope43
🇵🇱 PolandEurope43
🇸🇰 SlovakiaEurope43
🇫🇷 FranceEurope43
🇳🇱 NetherlandsEurope42
🇩🇰 DenmarkEurope42
🇧🇾 BelarusEurope42
🇧🇪 BelgiumEurope42
🇸🇪 SwedenEurope41
🇲🇪 MontenegroEurope41
🇳🇴 NorwayEurope41
🇬🇧 UKEurope41
🇲🇰 North MacedoniaEurope41
🇮🇪 IrelandEurope40
🇲🇩 MoldovaEurope40
🇱🇺 LuxembourgEurope40
🇨🇾 CyprusEurope40
🇯🇪 JerseyEurope38
🇮🇸 IcelandEurope38
🇫🇴 Faroe IslandsEurope37
🇬🇮 GibraltarEurope37
🇦🇱 AlbaniaEurope36
🇽🇰 KosovoEurope32
🇱🇧 LebanonMiddle East36
🇦🇪 UAEMiddle East36
🇶🇦 QatarMiddle East34
🇹🇷 TurkiyeMiddle East34
🇮🇷 IranMiddle East34
🇧🇭 BahrainMiddle East33
🇸🇦 Saudi ArabiaMiddle East32
🇰🇼 KuwaitMiddle East30
🇮🇱 IsraelMiddle East30
🇴🇲 OmanMiddle East27
🇯🇴 JordanMiddle East25
🇸🇾 SyriaMiddle East24
🇮🇶 IraqMiddle East22
🇾🇪 YemenMiddle East22
🇵🇸 West BankMiddle East22
🇵🇸 Gaza StripMiddle East20
🇵🇲 Saint Pierre & MiquelonNorth America51
🇧🇲 BermudaNorth America44
🇨🇦 CanadaNorth America43
🇺🇸 U.S.North America39
🇬🇱 GreenlandNorth America35
🇲🇽 MexicoNorth America31
🇨🇰 Cook IslandsOceania41
🇨🇨 Cocos IslandsOceania40
🇦🇺 AustraliaOceania38
🇨🇽 Christmas IslandOceania38
🇳🇿 New ZealandOceania38
🇼🇫 Wallis and FutunaOceania36
🇵🇫 French PolynesiaOceania35
🇵🇼 PalauOceania35
🇳🇨 New CaledoniaOceania34
🇲🇵 Northern Mariana IslandsOceania32
🇫🇯 FijiOceania32
🇬🇺 GuamOceania30
🇦🇸 American SamoaOceania30
🇫🇲 MicronesiaOceania28
🇹🇻 TuvaluOceania28
🇳🇷 NauruOceania28
🇼🇸 SamoaOceania27
🇰🇮 KiribatiOceania27
🇹🇴 TongaOceania26
🇲🇭 Marshall IslandsOceania26
🇸🇧 Solomon IslandsOceania25
🇻🇺 VanuatuOceania25
🇨🇱 ChileSouth America37
🇺🇾 UruguaySouth America37
🇧🇷 BrazilSouth America35
🇦🇷 ArgentinaSouth America33
🇨🇴 ColombiaSouth America33
🇸🇷 SurinameSouth America32
🇵🇾 ParaguaySouth America32
🇻🇪 VenezuelaSouth America31
🇵🇪 PeruSouth America30
🇬🇾 GuyanaSouth America28
🇪🇨 EcuadorSouth America28
🇧🇴 BoliviaSouth America27

Africa Has the Youngest Populations

Africa stands out as the youngest region by far, with 21 countries reporting a median age below 20, led by Niger (15), Uganda (16), and Mali (16). Altogether, these 21 countries represent 790 million people.

This demographic structure reflects high fertility and improving child survival rates, but also signals future challenges in job creation and education. These youthful populations could shape global labor markets and migration flows in the decades ahead.

Europe and East Asia: Aging at Record Speeds

On the other hand, Europe and East Asia have some of the oldest populations on the planet. Europe’s oldest include Monaco (57), Italy (48), and Germany (47), while in Asia, Japan (50), Hong Kong (47), and South Korea (46) underscore the region’s demographic decline.

Shrinking workforces and rising dependency ratios pose serious challenges in the future, particularly when it comes to healthcare and pensions.

If you enjoyed today’s post, check out The World’s Fastest Shrinking Countries by Population on Voronoi, the new app from Visual Capitalist.

