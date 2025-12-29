print-icon
All Of The World's Births In 2025 In One Giant Chart

Tyler Durden's Photo
by Tyler Durden
Authored...

In 2025, global births are expected to remain highly concentrated in a relatively small number of countries.

This visualization, via Visual Capitalist's Niccolo Conte, shows where the world’s newest citizens are being born and highlights the regions driving global population growth.

The data for this visualization comes from the UN World Population Prospects 2024 via Our World in Data.

Asia Remains the Global Center of Births

Asia accounts for the largest share of births worldwide, driven primarily by populous countries with relatively young populations.

India leads by a wide margin, with more than 23 million births expected in 2025—nearly one in six births globally.

China follows with about 8.7 million births, despite decades of declining fertility. Other major contributors include Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, underscoring Asia’s continued demographic weight.

RankCountryBirths in 2025 (Proj.)Continent
1🇮🇳 India23,073,268Asia
2🇨🇳 China8,709,352Asia
3🇳🇬 Nigeria7,640,590Africa
4🇵🇰 Pakistan6,909,545Asia
5🇨🇩 Congo (DRC)4,559,718Africa
6🇮🇩 Indonesia4,440,838Asia
7🇪🇹 Ethiopia4,176,742Africa
8🇺🇸 United States3,663,798North America
9🇧🇩 Bangladesh3,441,259Asia
10🇧🇷 Brazil2,528,724South America
11🇪🇬 Egypt2,450,027Africa
12🇹🇿 Tanzania2,419,272Africa
13🇲🇽 Mexico2,003,673North America
14🇵🇭 Philippines1,845,745Asia
15🇺🇬 Uganda1,734,565Africa
16🇸🇩 Sudan1,656,421Africa
17🇰🇪 Kenya1,540,813Africa
18🇦🇫 Afghanistan1,507,838Asia
19🇦🇴 Angola1,429,803Africa
20🇾🇪 Yemen1,401,358Asia
21🇻🇳 Vietnam1,328,422Asia
22🇲🇿 Mozambique1,304,409Africa
23🇷🇺 Russia1,241,824Europe
24🇮🇶 Iraq1,187,570Asia
25🇿🇦 South Africa1,175,749Africa
26🇳🇪 Niger1,138,168Africa
27🇮🇷 Iran1,125,230Asia
28🇹🇷 Türkiye1,053,303Asia
29🇲🇬 Madagascar1,023,320Africa
30🇨🇮 Côte d’Ivoire1,017,551Africa
31🇲🇱 Mali987,043Africa
32🇨🇲 Cameroon980,661Africa
33🇺🇿 Uzbekistan911,213Asia
34🇹🇩 Chad907,325Africa
35🇬🇭 Ghana897,874Africa
36🇲🇲 Myanmar888,309Asia
37🇩🇿 Algeria855,432Africa
38🇸🇴 Somalia822,215Africa
39🇯🇵 Japan748,163Asia
40🇧🇫 Burkina Faso741,692Africa
41🇿🇲 Zambia708,934Africa
42🇩🇪 Germany707,972Europe
43🇨🇴 Colombia692,792South America
44🇲🇼 Malawi685,330Africa
45🇬🇧 United Kingdom680,076Europe
46🇫🇷 France634,528Europe
47🇲🇦 Morocco619,057Africa
48🇸🇾 Syria601,433Asia
49🇹🇭 Thailand572,371Asia
50🇸🇦 Saudi Arabia564,878Asia
51🇳🇵 Nepal551,647Asia
52🇸🇳 Senegal547,717Africa
53🇵🇪 Peru535,695South America
54🇦🇷 Argentina508,067South America
55🇿🇼 Zimbabwe500,731Africa
56🇬🇳 Guinea494,546Africa
57🇧🇯 Benin489,564Africa
58🇧🇮 Burundi468,720Africa
59🇲🇾 Malaysia439,747Asia
60🇻🇪 Venezuela436,134South America
61🇷🇼 Rwanda404,109Africa
62🇰🇿 Kazakhstan395,033Asia
63🇮🇹 Italy382,523Europe
64🇬🇹 Guatemala380,110North America
65🇨🇦 Canada361,103North America
66🇸🇸 South Sudan357,711Africa
67🇰🇭 Cambodia354,622Asia
68🇰🇵 North Korea334,881Asia
69🇪🇸 Spain330,044Europe
70🇱🇰 Sri Lanka318,489Asia
71🇦🇺 Australia304,326Oceania
72🇵🇱 Poland297,389Europe
73🇹🇬 Togo296,051Africa
74🇪🇨 Ecuador267,665South America
75🇹🇯 Tajikistan264,517Asia
76🇧🇴 Bolivia261,486South America
77🇸🇱 Sierra Leone260,288Africa
78🇭🇹 Haiti257,433North America
79🇵🇬 Papua New Guinea256,974Oceania
80🇨🇫 Central African Republic250,088Africa
81🇰🇷 South Korea245,858Asia
82🇭🇳 Honduras234,594North America
83🇯🇴 Jordan232,046Asia
84🇺🇦 Ukraine220,203Europe
85🇩🇴 Dominican Republic199,014North America
86🇨🇬 Congo195,536Africa
87🇲🇷 Mauritania178,900Africa
88🇷🇴 Romania178,474Europe
89🇳🇱 Netherlands174,210Europe
90🇱🇷 Liberia173,467Africa
91🇮🇱 Israel171,390Asia
92🇨🇱 Chile170,383South America
93🇱🇦 Laos161,375Asia
94🇹🇳 Tunisia160,508Africa
95🇹🇲 Turkmenistan152,636Asia
96🇰🇬 Kyrgyzstan149,483Asia
97🇵🇸 Palestine144,890Asia
98🇵🇾 Paraguay135,786South America
99🇳🇮 Nicaragua131,804North America
100🇹🇼 Taiwan125,322Asia
--🌏 Other Asia769,291Asia
--🌍 Other Africa806,706Africa
--🌎 Other North America402,575North America
--🌎 Other South America67,744South America
--🌍 Other Europe1,356,857Europe
--🌊 Other Oceania125,342Oceania
--🌍 World Total132,307,997--

Africa’s Rapid Population Growth

Africa is the fastest-growing region by births, reflecting high fertility rates and youthful populations across much of the continent. Nigeria stands out with an estimated 7.6 million births in 2025, more than all of Europe combined, which is projected to see about 6.3 million.

Several other African countries, including the Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Tanzania, and Egypt, also rank among the global leaders.

Europe and East Asia Face Demographic Headwinds

In contrast, Europe and parts of East Asia show relatively low birth numbers due to aging populations and persistently low fertility rates.

Germany, the United Kingdom, France, and Italy each record fewer than 750,000 births annually.

Japan, once a major contributor to global births, is also projected to see fewer than 750,000 births in 2025, reflecting its long-running demographic decline. These patterns raise concerns about labor force growth and long-term economic sustainability in many advanced economies.

