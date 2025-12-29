All Of The World's Births In 2025 In One Giant Chart
In 2025, global births are expected to remain highly concentrated in a relatively small number of countries.
This visualization, via Visual Capitalist's Niccolo Conte, shows where the world’s newest citizens are being born and highlights the regions driving global population growth.
The data for this visualization comes from the UN World Population Prospects 2024 via Our World in Data.
Asia Remains the Global Center of Births
Asia accounts for the largest share of births worldwide, driven primarily by populous countries with relatively young populations.
India leads by a wide margin, with more than 23 million births expected in 2025—nearly one in six births globally.
China follows with about 8.7 million births, despite decades of declining fertility. Other major contributors include Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, underscoring Asia’s continued demographic weight.
|Rank
|Country
|Births in 2025 (Proj.)
|Continent
|1
|🇮🇳 India
|23,073,268
|Asia
|2
|🇨🇳 China
|8,709,352
|Asia
|3
|🇳🇬 Nigeria
|7,640,590
|Africa
|4
|🇵🇰 Pakistan
|6,909,545
|Asia
|5
|🇨🇩 Congo (DRC)
|4,559,718
|Africa
|6
|🇮🇩 Indonesia
|4,440,838
|Asia
|7
|🇪🇹 Ethiopia
|4,176,742
|Africa
|8
|🇺🇸 United States
|3,663,798
|North America
|9
|🇧🇩 Bangladesh
|3,441,259
|Asia
|10
|🇧🇷 Brazil
|2,528,724
|South America
|11
|🇪🇬 Egypt
|2,450,027
|Africa
|12
|🇹🇿 Tanzania
|2,419,272
|Africa
|13
|🇲🇽 Mexico
|2,003,673
|North America
|14
|🇵🇭 Philippines
|1,845,745
|Asia
|15
|🇺🇬 Uganda
|1,734,565
|Africa
|16
|🇸🇩 Sudan
|1,656,421
|Africa
|17
|🇰🇪 Kenya
|1,540,813
|Africa
|18
|🇦🇫 Afghanistan
|1,507,838
|Asia
|19
|🇦🇴 Angola
|1,429,803
|Africa
|20
|🇾🇪 Yemen
|1,401,358
|Asia
|21
|🇻🇳 Vietnam
|1,328,422
|Asia
|22
|🇲🇿 Mozambique
|1,304,409
|Africa
|23
|🇷🇺 Russia
|1,241,824
|Europe
|24
|🇮🇶 Iraq
|1,187,570
|Asia
|25
|🇿🇦 South Africa
|1,175,749
|Africa
|26
|🇳🇪 Niger
|1,138,168
|Africa
|27
|🇮🇷 Iran
|1,125,230
|Asia
|28
|🇹🇷 Türkiye
|1,053,303
|Asia
|29
|🇲🇬 Madagascar
|1,023,320
|Africa
|30
|🇨🇮 Côte d’Ivoire
|1,017,551
|Africa
|31
|🇲🇱 Mali
|987,043
|Africa
|32
|🇨🇲 Cameroon
|980,661
|Africa
|33
|🇺🇿 Uzbekistan
|911,213
|Asia
|34
|🇹🇩 Chad
|907,325
|Africa
|35
|🇬🇭 Ghana
|897,874
|Africa
|36
|🇲🇲 Myanmar
|888,309
|Asia
|37
|🇩🇿 Algeria
|855,432
|Africa
|38
|🇸🇴 Somalia
|822,215
|Africa
|39
|🇯🇵 Japan
|748,163
|Asia
|40
|🇧🇫 Burkina Faso
|741,692
|Africa
|41
|🇿🇲 Zambia
|708,934
|Africa
|42
|🇩🇪 Germany
|707,972
|Europe
|43
|🇨🇴 Colombia
|692,792
|South America
|44
|🇲🇼 Malawi
|685,330
|Africa
|45
|🇬🇧 United Kingdom
|680,076
|Europe
|46
|🇫🇷 France
|634,528
|Europe
|47
|🇲🇦 Morocco
|619,057
|Africa
|48
|🇸🇾 Syria
|601,433
|Asia
|49
|🇹🇭 Thailand
|572,371
|Asia
|50
|🇸🇦 Saudi Arabia
|564,878
|Asia
|51
|🇳🇵 Nepal
|551,647
|Asia
|52
|🇸🇳 Senegal
|547,717
|Africa
|53
|🇵🇪 Peru
|535,695
|South America
|54
|🇦🇷 Argentina
|508,067
|South America
|55
|🇿🇼 Zimbabwe
|500,731
|Africa
|56
|🇬🇳 Guinea
|494,546
|Africa
|57
|🇧🇯 Benin
|489,564
|Africa
|58
|🇧🇮 Burundi
|468,720
|Africa
|59
|🇲🇾 Malaysia
|439,747
|Asia
|60
|🇻🇪 Venezuela
|436,134
|South America
|61
|🇷🇼 Rwanda
|404,109
|Africa
|62
|🇰🇿 Kazakhstan
|395,033
|Asia
|63
|🇮🇹 Italy
|382,523
|Europe
|64
|🇬🇹 Guatemala
|380,110
|North America
|65
|🇨🇦 Canada
|361,103
|North America
|66
|🇸🇸 South Sudan
|357,711
|Africa
|67
|🇰🇭 Cambodia
|354,622
|Asia
|68
|🇰🇵 North Korea
|334,881
|Asia
|69
|🇪🇸 Spain
|330,044
|Europe
|70
|🇱🇰 Sri Lanka
|318,489
|Asia
|71
|🇦🇺 Australia
|304,326
|Oceania
|72
|🇵🇱 Poland
|297,389
|Europe
|73
|🇹🇬 Togo
|296,051
|Africa
|74
|🇪🇨 Ecuador
|267,665
|South America
|75
|🇹🇯 Tajikistan
|264,517
|Asia
|76
|🇧🇴 Bolivia
|261,486
|South America
|77
|🇸🇱 Sierra Leone
|260,288
|Africa
|78
|🇭🇹 Haiti
|257,433
|North America
|79
|🇵🇬 Papua New Guinea
|256,974
|Oceania
|80
|🇨🇫 Central African Republic
|250,088
|Africa
|81
|🇰🇷 South Korea
|245,858
|Asia
|82
|🇭🇳 Honduras
|234,594
|North America
|83
|🇯🇴 Jordan
|232,046
|Asia
|84
|🇺🇦 Ukraine
|220,203
|Europe
|85
|🇩🇴 Dominican Republic
|199,014
|North America
|86
|🇨🇬 Congo
|195,536
|Africa
|87
|🇲🇷 Mauritania
|178,900
|Africa
|88
|🇷🇴 Romania
|178,474
|Europe
|89
|🇳🇱 Netherlands
|174,210
|Europe
|90
|🇱🇷 Liberia
|173,467
|Africa
|91
|🇮🇱 Israel
|171,390
|Asia
|92
|🇨🇱 Chile
|170,383
|South America
|93
|🇱🇦 Laos
|161,375
|Asia
|94
|🇹🇳 Tunisia
|160,508
|Africa
|95
|🇹🇲 Turkmenistan
|152,636
|Asia
|96
|🇰🇬 Kyrgyzstan
|149,483
|Asia
|97
|🇵🇸 Palestine
|144,890
|Asia
|98
|🇵🇾 Paraguay
|135,786
|South America
|99
|🇳🇮 Nicaragua
|131,804
|North America
|100
|🇹🇼 Taiwan
|125,322
|Asia
|--
|🌏 Other Asia
|769,291
|Asia
|--
|🌍 Other Africa
|806,706
|Africa
|--
|🌎 Other North America
|402,575
|North America
|--
|🌎 Other South America
|67,744
|South America
|--
|🌍 Other Europe
|1,356,857
|Europe
|--
|🌊 Other Oceania
|125,342
|Oceania
|--
|🌍 World Total
|132,307,997
|--
Africa’s Rapid Population Growth
Africa is the fastest-growing region by births, reflecting high fertility rates and youthful populations across much of the continent. Nigeria stands out with an estimated 7.6 million births in 2025, more than all of Europe combined, which is projected to see about 6.3 million.
Several other African countries, including the Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Tanzania, and Egypt, also rank among the global leaders.
Europe and East Asia Face Demographic Headwinds
In contrast, Europe and parts of East Asia show relatively low birth numbers due to aging populations and persistently low fertility rates.
Germany, the United Kingdom, France, and Italy each record fewer than 750,000 births annually.
Japan, once a major contributor to global births, is also projected to see fewer than 750,000 births in 2025, reflecting its long-running demographic decline. These patterns raise concerns about labor force growth and long-term economic sustainability in many advanced economies.
