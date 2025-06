The Countries With The Highest Share Of International Migrants May Surprise You

The number of international migrants worldwide hit 304 million in 2024, a figure that has doubled since 1990.

As people relocate across borders for reasons ranging from work opportunities to conflict and displacement, certain countries have become major destinations for foreign-born populations.

This map, via Visual Capitalist's Kayla Zhu, visualizes the top 20 countries with the highest proportion of international migrants in their populations as of 2024, based on data from theย United Nations.

An international migrant is defined as someone living in a country other than their birth country for at least 12 months, regardless of reasons or status.

Which Country Has the Highest Share of International Migrants?

Below, we show countries by share of international migrants in their population.

Rank Country Share (%) of international migrants in total population (2024) 1 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 76.7 2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 74.0 3 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco 70.2 4 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein 69.4 5 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait 67.3 6 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra 59.1 7 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain 52.3 8 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg 51.2 9 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore 48.7 10 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 45.7 11 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman 43.2 12 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 40.3 13 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta 37.0 14 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda 32.5 15 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 31.1 16 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 30.4 17 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau 29.5 18 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 28.2 19 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei 25.9 20 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria 25.5 21 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland 25.1 22 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 24.5 23 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia 23.4 24 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 23.1 25 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 22.3 26 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 22.2 27 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden 21.4 28 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Nauru 21.3 29 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 20.0 30 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 19.8 31 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 18.5 32 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway 18.2 33 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon 17.7 34 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino 17.4 35 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 17.1 36 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณ Saint Kitts and Nevis 17.0 37 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas 16.8 38 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize 16.5 39 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 16.2 40 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 15.2 41 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus 14.9 42 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia 14.9 43 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia 14.9 44 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro 14.4 45 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark 14.2 46 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 14.2 47 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives 14.2 48 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 13.8 49 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia 13.6 50 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 13.4 51 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea 13.2 52 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica 12.7 53 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados 12.5 54 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 12.2 55 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 12.2 56 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia 11.8 57 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 11.6 58 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 11.0 59 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti 10.8 60 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 10.8 61 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia 10.7 62 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 10.6 63 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 10.6 64 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles 10.2 65 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 10.1 66 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia 9.5 67 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ญ Saint Helena 9.4 68 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia 9.2 69 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland 9.2 70 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cรดte d'Ivoire 9.0 71 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands 8.8 72 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia 8.6 73 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia 8.3 74 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname 8.2 75 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Tรผrkiye 8.1 76 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 7.8 77 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ South Sudan 7.7 78 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago 7.5 79 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 7.1 80 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan 7.0 81 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 6.5 82 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana 6.5 83 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad 6.3 84 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada 6.3 85 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova 6.2 86 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Congo 6.1 87 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania 6.1 88 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia 5.9 89 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 5.8 90 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 5.4 91 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 5.3 92 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ State of Palestine 5.0 93 Saint Vincent and Grenadines 4.8 94 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 4.8 95 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 4.7 96 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana 4.6 97 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 4.5 98 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จ Saint Lucia 4.5 99 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria 4.4 100 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 4.4 101 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 4.4 102 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 4.3 103 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 4.2 104 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 4.1 105 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 4.1 106 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda 4.1 107 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania 3.8 108 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia 3.8 109 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda 3.6 110 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 3.6 111 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 3.5 112 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 3.4 113 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga 3.4 114 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 3.2 115 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 3.1 116 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cabo Verde 3.1 117 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo 3.0 118 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin 2.9 119 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi 2.8 120 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 2.8 121 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Eswatini 2.7 122 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan 2.7 123 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 2.6 124 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan 2.6 125 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 2.6 126 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป Tuvalu 2.6 127 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 2.6 128 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati 2.5 129 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius 2.3 130 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 2.2 131 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali 2.2 132 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 2.1 133 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia 2.1 134 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 1.8 135 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 1.8 136 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 1.8 137 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa 1.8 138 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania 1.7 139 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 1.7 140 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Niger 1.7 141 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 1.7 142 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 1.6 143 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 1.5 144 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji 1.5 145 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 1.5 146 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 1.5 147 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros 1.4 148 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia 1.3 149 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 1.3 150 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 1.2 151 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina 1.1 152 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ DR Congo 1.0 153 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 1.0 154 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique 1.0 155 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu 1.0 156 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 1.0 157 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 0.9 158 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi 0.9 159 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea 0.8 160 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 0.8 161 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica 0.8 162 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น Sao Tome and Principe 0.8 163 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 0.7 164 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 0.7 165 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau 0.7 166 Laos 0.7 167 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 0.7 168 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 0.6 169 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho 0.6 170 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 0.6 171 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua 0.6 172 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 0.6 173 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone 0.6 174 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Timor-Leste 0.6 175 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 0.5 176 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 0.5 177 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia 0.5 178 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 0.4 179 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 0.4 180 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia 0.4 181 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 0.3 182 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 0.3 183 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea 0.3 184 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands 0.3 185 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 0.3 186 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 0.2 187 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea 0.2 188 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 0.2 189 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 0.2 190 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 0.2 191 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 0.1 192 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar 0.1 193 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar 0.1 194 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 0.1 195 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 0.0

In 2024, Qatar had the worldโ€™s highest share of foreign-born residents, with international migrants making up over three-quarters (76.7%) of its population.

Several Gulf states like Qatar, the United Arab Emirates, and Kuwait ranked at the top of the list, as their economies rely heavily on foreign labor, with migrants making upย an overwhelming majorityย of their workforces.

These countries host higher proportions of international migrants largely due to theย kafalaย systemโ€”a sponsorship-based labor framework that ties foreign workers to their employersโ€”drawing million of people for low-wage jobs.

Several small European countries such as Monaco, Liechtenstein, and Andorra also have high shares of migrants, largely due to their small populations and roles as financial or tourism hubs.

U.S. is Still Home to the Most Migrants

By total population, the U.S. recorded the highest number of international migrants in 2024 at 52.4 million.

Mexico to the U.S. was theย busiest migrant corridorย in the world by far in 2024, with over 10 million people born in Mexico now residing in the United States.

Europe hosted more international migrants than any other region with 94 million in 2024, followed by Northern Americaโ€”which includes the U.S., Bermuda, Canada, Greenland, and St. Pierre and Miquelonโ€”at 61 million.

These two regions have long beenย top destinationsย for immigration over the past few decades.

