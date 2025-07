Visualizing The State Of Freedom Around The World

In 2024, 60 countries saw their freedom decline in a historic election year.

Strikingly, 40% of countries and territories that held elections experienced targeted attacks on candidates amid heightened instability.

Yet bright spots were seen in Bangladesh, Bhutan, and Syria, driven by political reform.

This graphic, via Visual Capitalist's Dorothy Neufeld, shows the state of freedom by country, based on data fromย Freedom House.

Global Freedom Continues to Deteriorate

For the 19th year in a row, the state of freedom declined globally.

In particular, freedom declined the most in 2024 for El Salvador, Haiti, and Kuwait. In absolute terms, the Gaza Strip and the Russian-occupied territories of Ukraine have among the lowest scores of freedom amid ongoing, violent conflict.

Country/ Territory Status Score ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland F 100 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand F 99 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway F 99 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden F 99 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada F 97 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark F 97 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland F 97 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg F 97 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands F 97 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ San Marino F 97 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium F 96 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia F 96 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan F 96 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal F 96 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia F 96 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland F 96 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay F 96 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia F 95 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile F 95 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic F 95 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany F 95 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland F 95 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ง Barbados F 94 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan F 94 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉ Andorra F 93 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria F 93 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญ Marshall Islands F 93 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ป Tuvalu F 93 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cabo Verde F 92 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒ Dominica F 92 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒ Micronesia F 92 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผ Palau F 92 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom F 92 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica F 91 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus F 91 ๐Ÿด St. Lucia F 91 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas F 90 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎ Liechtenstein F 90 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain F 90 ๐Ÿด St. Vincent and the Grenadines F 90 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France F 89 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉ Grenada F 89 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy F 89 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati F 89 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia F 89 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania F 89 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia F 89 ๐Ÿด St. Kitts and Nevis F 89 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize F 88 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta F 87 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius F 86 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina F 85 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece F 85 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia F 84 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa F 84 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡น Sao Tome and Principe F 84 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States F 84 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌ Antigua and Barbuda F 83 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama F 83 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia F 82 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จ Monaco F 82 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland F 82 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania F 82 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡น Trinidad and Tobago F 82 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บ Vanuatu F 82 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa F 81 ๐Ÿด South Korea F 81 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana F 80 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica F 80 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จ Seychelles F 80 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname F 80 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga F 80 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria F 77 ๐Ÿด Northern Cyprus F 76 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana F 75 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ท Nauru F 75 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands F 75 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana F 74 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel F 73 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia F 73 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil F 72 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑ Timor-Leste F 72 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia F 70 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏ Fiji PF 69 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro PF 69 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal F 69 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania PF 68 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan F 68 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic PF 68 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia PF 67 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru PF 67 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธ Lesotho F 66 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia PF 65 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador PF 65 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary PF 65 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผ Malawi PF 65 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ท Liberia PF 64 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India PF 63 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay PF 63 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal PF 62 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea PF 61 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏ Benin PF 60 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐ Kosovo PF 60 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova PF 60 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico PF 59 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone PF 59 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines PF 58 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka PF 58 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia PF 56 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia PF 56 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia PF 55 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌ Madagascar PF 55 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia PF 54 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia PF 53 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia PF 53 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina PF 52 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya PF 51 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine PF 51 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ The Gambia PF 50 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Cote d'Ivoire PF 49 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala PF 48 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras PF 48 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore PF 48 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador PF 47 ๐Ÿด Somaliland PF 47 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh PF 45 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria PF 44 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia PF 44 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ป Maldives PF 43 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒ Comoros PF 42 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผ Guinea-Bissau PF 41 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟ Mozambique PF 41 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌ Togo PF 41 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong PF 40 ๐Ÿด Abkhazia PF 39 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon PF 39 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania PF 39 ๐Ÿด Indian Kashmir PF 38 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco PF 37 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania NF 35 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan PF 34 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand NF 34 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda NF 34 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey NF 33 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan PF 32 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria NF 31 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq NF 31 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait NF 31 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณ Guinea NF 30 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช Niger NF 30 ๐Ÿด Pakistani Kashmir NF 30 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola NF 28 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณ Brunei NF 27 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌ Kyrgyzstan NF 26 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe NF 26 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso NF 25 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar NF 25 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏ Djibouti NF 24 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti NF 24 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑ Mali NF 24 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman NF 24 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia NF 23 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan NF 23 ๐Ÿด West Bank NF 22 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆ Gabon NF 21 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda NF 21 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam NF 20 ๐Ÿด Congo (Kinshasa) NF 18 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt NF 18 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia NF 18 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates NF 18 ๐Ÿด Congo (Brazzaville) NF 17 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟ Eswatini NF 17 ๐Ÿด Transnistria NF 17 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎ Burundi NF 15 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon NF 15 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad NF 15 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua NF 14 ๐Ÿด Laos NF 13 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela NF 13 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain NF 12 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia NF 12 ๐Ÿด South Ossetia NF 12 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan NF 12 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran NF 11 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba NF 10 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya NF 10 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen NF 10 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China NF 9 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia NF 9 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ด Somalia NF 8 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan NF 7 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus NF 7 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar NF 7 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan NF 6 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic NF 5 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถ Equatorial Guinea NF 5 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria NF 5 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏ Tajikistan NF 5 ๐Ÿด Western Sahara NF 4 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea NF 3 ๐Ÿด North Korea NF 3 ๐Ÿด Gaza Strip NF 2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan NF 2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธ South Sudan NF 1 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan NF 1 ๐Ÿด Tibet NF 0 ๐Ÿด Russian-Occupied Territories of Ukraine NF -1

Finland ranks highest globally, supported by a multiparty system that mitigates voter polarization.

Following behind are New Zealand, Norway, and Swedenโ€”each with populations under six million. Notably, only two countries in the top 10 have medium-sized populations: the Netherlands (18 million) and Canada (39 million).

When it comes to the U.S., freedom continued to erode in 2024. In recent years, institutional trust has plunged to near record lows. Political polarization has deepened alongside growing income inequality, further weakening public confidence.

Meanwhile, Bangladesh recorded one of the biggest gains. In 2024, mass protests ousted Sheikh Hasinaโ€™s 15-year regime. Under interim leader and Nobel laureate Muhammad Yunus, reforms aimed at curbing corruption and expanding welfare are now underway.

