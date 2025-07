How Do You Measure Up?

How does average penis size compare across different countries?

This infographic, via Visual Capitalist's Marcus Lu, maps global data on average erect penis length, offering a visual ranking of 142 countries.

The data for this visualization was compiled byย Data Pandas. It combines figures from Veale et al. (2014), Lynn (2013), and additional public health surveys to present average erect penis lengths by country. All measurements are listed in both centimeters and inches for comparison.

Country Length in cm Length in Inches ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซ Afghanistan 13.7 5.4 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania 12.9 5.1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟ Algeria 13.2 5.2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ด Angola 15.7 6.2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina 13.6 5.3 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia 13.1 5.2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia 14.4 5.7 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria 13.4 5.3 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Azerbaijan 13.7 5.4 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญ Bahrain 11.6 4.6 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Bangladesh 11.2 4.4 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พ Belarus 14.0 5.5 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium 13.8 5.4 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize 15.8 6.2 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡น Bhutan 11.1 4.4 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia 14.7 5.8 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆ Bosnia and Herzegovina 14.0 5.5 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil 15.7 6.2 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria 14.7 5.8 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซ Burkina Faso 13.9 5.5 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia 9.8 3.9 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon 15.4 6.0 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada 13.9 5.5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde 14.1 5.5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซ Central African Republic 14.0 5.5 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad 15.4 6.1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile 14.6 5.7 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China 12.9 5.1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia 16.8 6.6 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica 13.8 5.4 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia 13.5 5.3 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บ Cuba 15.9 6.2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus 12.2 4.8 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic 12.9 5.1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark 15.1 5.9 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic 14.7 5.8 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉ DR Congo 16.6 6.5 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador 17.6 6.9 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt 13.9 5.5 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป El Salvador 12.7 5.0 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ท Eritrea 14.4 5.7 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia 13.8 5.4 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡น Ethiopia 12.2 4.8 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland 13.6 5.4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France 14.5 5.7 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒ Gambia 13.8 5.4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia 13.9 5.5 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany 14.5 5.7 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ Ghana 16.0 6.3 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece 12.2 4.8 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฑ Greenland 12.6 4.9 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala 13.2 5.2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พ Guyana 14.8 5.8 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡น Haiti 14.4 5.7 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณ Honduras 12.4 4.9 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ Hong Kong 11.2 4.4 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary 13.4 5.3 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland 13.3 5.2 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India 12.9 5.1 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia 10.4 4.1 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท Iran 11.6 4.6 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถ Iraq 11.4 4.5 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland 12.8 5.0 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel 12.3 4.8 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy 12.5 4.9 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast 15.2 6.0 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒ Jamaica 16.3 6.4 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan 11.3 4.4 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ด Jordan 13.5 5.3 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan 12.2 4.8 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya 15.0 5.9 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ Kiribati 14.2 5.6 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผ Kuwait 11.4 4.5 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆ Laos 10.1 4.0 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia 13.4 5.3 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง Lebanon 15.5 6.1 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พ Libya 13.7 5.4 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡น Lithuania 13.3 5.2 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg 12.5 4.9 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico 14.1 5.5 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ Moldova 13.8 5.4 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณ Mongolia 12.8 5.0 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro 13.6 5.3 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco 13.9 5.5 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒ Myanmar 10.1 4.0 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ต Nepal 10.0 3.9 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands 15.6 6.1 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡จ New Caledonia 13.2 5.2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand 14.5 5.7 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria 17.0 6.7 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ต North Korea 9.6 3.8 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐ North Macedonia 14.0 5.5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway 14.3 5.6 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman 11.6 4.5 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Pakistan 11.4 4.5 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ Palestine 15.1 5.9 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama 14.2 5.6 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌ Papua New Guinea 13.6 5.4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พ Paraguay 15.5 6.1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru 13.8 5.4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines 10.9 4.3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland 14.1 5.6 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal 13.8 5.4 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar 12.4 4.9 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌ Republic of the Congo 17.3 6.8 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania 12.7 5.0 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia 14.2 5.6 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธ Samoa 12.9 5.1 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia 12.4 4.9 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณ Senegal 15.9 6.3 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia 13.5 5.3 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore 11.2 4.4 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐ Slovakia 12.9 5.1 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ Slovenia 12.7 5.0 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ง Solomon Islands 13.1 5.2 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa 14.0 5.5 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea 10.8 4.3 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain 12.3 4.8 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka 10.2 4.0 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉ Sudan 16.7 6.6 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท Suriname 12.0 4.7 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden 14.1 5.5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland 13.0 5.1 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พ Syria 13.1 5.2 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan 11.2 4.4 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania 11.5 4.5 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand 9.4 3.7 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ด Tonga 12.9 5.1 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณ Tunisia 14.6 5.8 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey 13.7 5.4 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒ Turkmenistan 13.5 5.3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ Ukraine 12.9 5.1 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช United Arab Emirates 11.2 4.4 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom 14.3 5.6 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States 12.9 5.1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay 13.4 5.3 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟ Uzbekistan 13.4 5.3 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ช Venezuela 16.9 6.7 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam 10.2 4.0 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ช Yemen 12.7 5.0 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia 15.8 6.2 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผ Zimbabwe 15.7 6.2

Itโ€™s important to note that environmental, genetic, and methodological factors can all influence these results. Moreover, data collection in some countries is limited, meaning averages may not reflect the entire population accurately.

Top Countries by Average Penis Length

According to the data,ย Ecuadorย ranks first globally with an average erect length of 17.6 cm (6.9โ€ณ).

Other top-ranking nations includeย Cameroon,ย DR Congo, andย Venezuelaโ€”all above 16.5 cm (6.5โ€ณ).

These results highlight a notable trend across most of Africa and South America, where multiple countries report measurements over 15 cm.

Countries With the Shortest Reported Averages

On the opposite end, the majority of countries with averages below 11 cm are located in Southeast and East Asia.

Note that many of these countries also have theย shortest average heightsย in the world.

In Laos, for example, the average man is 160.5 cm (5โ€ฒ 3โ€ณ), and the average woman is 151.3 cm (5โ€ฒ 0โ€ณ).

