Venezuela Continues To Top Global Inflation Forecasts In 2026

In 2026, U.S. inflation is projected to decline to 2.4%, ultimately remaining above the Fed’s target. Many European and Asian countries, meanwhile, are expected to see sub-2% increases in prices. Countries facing instability, like Venezuela and Sudan, will brace for significantly higher price pressures.

This graphic, via Visual Capitalist's Dorothy Neufeld, shows the 2026 inflation forecast for global economies, based on data from the International Monetary Fund.

Ranked: The 2026 Inflation Forecast

Below, we show inflation projections for 2026 across 190 economies:

RankCountryInflation Rate Forecast 2026 (%)Region
1🇻🇪 Venezuela682.1South America
2🇸🇩 Sudan54.6Africa
3🇮🇷 Iran41.6Middle East
4🇲🇲 Myanmar28.0Asia
5🇧🇮 Burundi26.3Africa
6🇭🇹 Haiti26.2North America
7🇹🇷 Türkiye24.7Asia
8🇲🇼 Malawi24.1Africa
9🇳🇬 Nigeria22.0Africa
10🇾🇪 Yemen18.5Middle East
11🇿🇼 Zimbabwe18.2Africa
12🇦🇷 Argentina16.4South America
13🇦🇴 Angola16.3Africa
14🇸🇸 South Sudan15.8Africa
15🇪🇬 Egypt11.8Africa
16🇰🇿 Kazakhstan11.2Asia
17🇸🇱 Sierra Leone10.5Africa
18🇬🇭 Ghana9.9Africa
19🇸🇷 Suriname9.6South America
20🇪🇹 Ethiopia9.4Africa
21🇿🇲 Zambia9.2Africa
22🇧🇩 Bangladesh8.7Asia
23🇲🇳 Mongolia8.1Asia
24🇱🇷 Liberia7.7Africa
25🇺🇦 Ukraine7.6Europe
26🇧🇾 Belarus7.5Europe
27🇺🇿 Uzbekistan7.3Asia
28🇲🇬 Madagascar7.2Africa
29🇨🇩 DR Congo7.1Africa
30🇸🇹 São Tomé and Príncipe7.0Africa
31🇰🇬 Kyrgyz Republic6.9Asia
32🇷🇴 Romania6.7Europe
33🇹🇳 Tunisia6.1Africa
34🇵🇰 Pakistan6.0Asia
35🇲🇭 Marshall Islands5.9Oceania
36🇱🇦 Lao P.D.R.5.5Asia
37🇲🇩 Moldova5.5Europe
38🇲🇿 Mozambique5.4Africa
39🇰🇪 Kenya5.2Africa
40🇷🇺 Russian Federation5.2Asia
41🇹🇲 Turkmenistan5.0Asia
42🇯🇲 Jamaica5.0North America
43🇬🇲 Gambia4.9Africa
44🇱🇸 Lesotho4.8Africa
45🇧🇼 Botswana4.7Africa
46🇷🇼 Rwanda4.7Africa
47🇵🇬 Papua New Guinea4.6Oceania
48🇹🇬 Togo4.5Africa
49🇦🇿 Azerbaijan4.5Asia
50🇹🇯 Tajikistan4.5Asia
51🇳🇷 Nauru4.5Oceania
52🇺🇾 Uruguay4.5South America
53🇬🇾 Guyana4.4South America
54🇺🇬 Uganda4.3Africa
55🇪🇪 Estonia4.3Europe
56🇳🇵 Nepal4.2Asia
57🇩🇴 Dominican Republic4.2North America
58🇭🇳 Honduras4.2North America
59🇸🇿 Eswatini4.0Africa
60🇮🇳 India4.0Asia
61🇷🇸 Serbia4.0Europe
62🇧🇷 Brazil4.0South America
63🇩🇿 Algeria3.9Africa
64🇿🇦 South Africa3.7Africa
65🇸🇧 Solomon Islands3.7Oceania
66🇵🇾 Paraguay3.7South America
67🇹🇩 Chad3.6Africa
68🇲🇺 Mauritius3.6Africa
69🇳🇦 Namibia3.6Africa
70🇲🇷 Mauritania3.5Africa
71🇸🇴 Somalia3.5Africa
72🇹🇿 Tanzania3.5Africa
73🇭🇺 Hungary3.5Europe
74🇰🇮 Kiribati3.5Oceania
75🇨🇴 Colombia3.5South America
76🇧🇹 Bhutan3.4Asia
77🇬🇪 Georgia3.4Asia
78🇧🇬 Bulgaria3.4Europe
79🇫🇲 Micronesia3.4Oceania
80🇨🇲 Cameroon3.3Africa
81🇨🇫 Central African Republic3.3Africa
82🇸🇰 Slovak Republic3.3Europe
83🇬🇹 Guatemala3.3North America
84🇲🇽 Mexico3.3North America
85🇨🇬 Congo3.2Africa
86🇳🇪 Niger3.2Africa
87🇻🇳 Vietnam3.2Asia
88🇼🇸 Samoa3.2Oceania
89🇮🇸 Iceland3.1Europe
90🇱🇹 Lithuania3.1Europe
91🇨🇱 Chile3.1South America
92🇬🇳 Guinea3.0Africa
93🇲🇰 North Macedonia3.0Europe
94🇦🇺 Australia3.0Oceania
95🇬🇶 Equatorial Guinea2.9Africa
96🇮🇩 Indonesia2.9Asia
97🇵🇼 Palau2.9Oceania
98🇦🇲 Armenia2.8Asia
99🇦🇱 Albania2.8Europe
100🇭🇷 Croatia2.8Europe
101🇵🇱 Poland2.8Europe
102🇪🇨 Ecuador2.8South America
103🇽🇰 Kosovo2.7Europe
104🇳🇮 Nicaragua2.7North America
105🇵🇭 Philippines2.6Asia
106🇧🇦 Bosnia and Herzegovina2.6Europe
107🇱🇻 Latvia2.6Europe
108🇯🇴 Jordan2.6Middle East
109🇶🇦 Qatar2.6Middle East
110🇬🇦 Gabon2.5Africa
111🇲🇻 Maldives2.5Asia
112🇬🇷 Greece2.5Europe
113🇬🇧 United Kingdom2.5Europe
114🇮🇶 Iraq2.5Middle East
115🇧🇧 Barbados2.5North America
116🇧🇫 Burkina Faso2.4Africa
117🇳🇱 Netherlands2.4Europe
118🇳🇴 Norway2.4Europe
119🇸🇮 Slovenia2.4Europe
120🇦🇬 Antigua and Barbuda2.4North America
121🇺🇸 United States2.4North America
122🇦🇹 Austria2.3Europe
123🇨🇿 Czech Republic2.3Europe
124🇲🇪 Montenegro2.3Europe
125🇩🇲 Dominica2.3North America
126🇹🇻 Tuvalu2.3Oceania
127🇲🇾 Malaysia2.2Asia
128🇱🇺 Luxembourg2.2Europe
129🇮🇱 Israel2.2Middle East
130🇰🇼 Kuwait2.2Middle East
131🇵🇷 Puerto Rico2.2North America
132🇹🇹 Trinidad and Tobago2.2North America
133🇹🇴 Tonga2.2Oceania
134🇻🇺 Vanuatu2.2Oceania
135🇭🇰 Hong Kong SAR2.1Asia
136🇯🇵 Japan2.1Asia
137🇩🇰 Denmark2.1Europe
138🇵🇹 Portugal2.1Europe
139🇰🇳 Saint Kitts and Nevis2.1North America
140🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines2.1North America
141🇳🇿 New Zealand2.1Oceania
142🇦🇼 Aruba2.1South America
143🇧🇯 Benin2Africa
144🇨🇻 Cabo Verde2.0Africa
145🇬🇼 Guinea-Bissau2.0Africa
146🇲🇱 Mali2.0Africa
147🇸🇳 Senegal2.0Africa
148🇮🇹 Italy2.0Europe
149🇲🇹 Malta2.0Europe
150🇸🇲 San Marino2.0Europe
151🇪🇸 Spain2.0Europe
152🇸🇦 Saudi Arabia2.0Middle East
153🇦🇪 United Arab Emirates2.0Middle East
154🇨🇦 Canada2.0North America
155🇨🇷 Costa Rica2.0North America
156🇵🇦 Panama2.0North America
157🇰🇲 Comoros1.9Africa
158🇫🇮 Finland1.9Europe
159🇧🇿 Belize1.9North America
160🇵🇪 Peru1.9South America
161🇲🇦 Morocco1.8Africa
162🇰🇭 Cambodia1.8Asia
163🇰🇷 South Korea1.8Asia
164🇹🇱 Timor-Leste1.8Asia
165🇦🇩 Andorra1.8Europe
166🇩🇪 Germany1.8Europe
167🇮🇪 Ireland1.7Europe
168🇱🇾 Libya1.6Africa
169🇹🇼 Taiwan1.6Asia
170🇸🇪 Sweden1.6Europe
171🇨🇮 Côte d'Ivoire1.5Africa
172🇫🇷 France1.5Europe
173🇴🇲 Oman1.5Middle East
174🇱🇨 Saint Lucia1.5North America
175🇩🇯 Djibouti1.4Africa
176🇸🇬 Singapore1.3Asia
177🇧🇪 Belgium1.3Europe
178🇨🇾 Cyprus1.3Europe
179🇲🇴 Macao SAR1.2Asia
180🇸🇨 Seychelles1.1Africa
181🇬🇩 Grenada1.1North America
182🇫🇯 Fiji1.1Oceania
183🇧🇸 Bahamas1.0North America
184🇸🇻 El Salvador1.0North America
185🇧🇭 Bahrain0.8Middle East
186🇨🇳 China0.7Asia
187🇹🇭 Thailand0.7Asia
188🇧🇳 Brunei Darussalam0.6Asia
189🇱🇮 Liechtenstein0.6Europe
190🇨🇭 Switzerland0.6Europe

Venezuela continues to face the highest inflation worldwide by a huge margin, with inflation set to increase 682.1% in 2026. (Note these forecasts were released before President Nicolas Maduro’s capture and U.S. plans to take over Venezuelan oil production).

Moreover, conflict-ridden countries including Sudan, Iran, and Myanmar, face inflation rates exceeding 25%.

In the U.S., inflation is expected to trend lower, though several risks could influence the outlook. While tariff front-loading muted inflationary effects in 2025, pass-through effects could meaningfully affect consumer prices in 2026.

Meanwhile, several economies, from Italy and Spain to Senegal and Saudi Arabia are expected to see inflation reach a 2% target.

In contrast, Switzerland and Liechtenstein are projected to see the lowest inflation globally, at 0.6%. For Switzerland, a strong Swiss franc has led import prices to drop, mirroring a trend seen in the past two years.

Additionally, consumer prices in Thailand and China are set to rise just 0.7% amid deflationary pressures.

To learn more about this topic, check out this graphic on interest rate projections across advanced economies.

